В Татарстане выручка от реализации молока составила 5,4 млрд рублей

В Татарстане произвели более 227 тыс. тонн молока, что на 5,5 тыс. тонн больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Об этом заявил заместитель премьер-министра РТ — министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров.

В республике реализовали 209 тыс. тонн сырья, выручка составила 5,4 млрд рублей. Рост составил 5%. Как отметили в Минсельхозпроде РТ, высокой доходности способствуют и благоприятные закупочные цены — 27 рублей 16 копеек. Это выше прошлогоднего показателя более чем на 1 рубль.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Молочное животноводство всегда было и остается основным источником доходов на селе, отметил президента Татарстана Рустам Минниханов. Он поручил держать этот вопрос на постоянном контроле, сообщает пресс-служба президента РТ.

Татьяна Леухина