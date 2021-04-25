Заявка сборных на чемпионат мира-2021 по хоккею расширена до 28 хоккеистов

Участники чемпионата мира-2021 по хоккею смогут смогут заявить на турнир 28 хоккеистов. О расширении заявки сообщил президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

До этого на хоккейные чемпионаты мира можно было заявлять 25 игроков.

«IIHF [Международной федерацией хоккея] было принято решение, что дозаявить будет можно шесть игроков из НХЛ. Также заявка команды была расширена с 25 до 28 игроков. Однако все еще очень много неясностей», — заявил Третьяк.

Владислав Третьяк. Фото: fhr.ru

Также он отметил, что для допуска на турнир хоккеистам придется пройти пятидневный карантин из-за ограничений по коронавирусу.



Чемпионат мира по хоккею пройдет в Латвии с 21 мая по 6 июня.

Напомним, накануне сборная России второй раз подряд обыграла Белоруссию в рамках Еврочелленджа.