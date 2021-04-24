Сборная России победила Белоруссию в матче Еврочелленджа
Сборная России победила Белоруссию (2:0) в матче Еврочелленджа на «ВТБ Арене» в Москве.
Шайбами отметились нападающий СКА Иван Морозов, а также форвард ярославского «Локомотива» Павел Красковский.
Ранее сборная России обыграла Белоруссию (6:3) в первом матче Еврочелленджа по хоккею.
Все шесть шайб россияне забросили во втором периоде. Авторами голов стали Коршков (дважды), Каменев, Кузьменко, Бурдасов и форвард «Ак Барса» Сафонов, набравший 2 (1+1) очка. Еще одно очко в свой актив записал защитник «барсов» Никита Лямкин.
Справка
Россия — Беларусь — 2:0 (1:0, 1:0, 0:0)
«ВТБ Арена»
- 1:0 — 19 Морозов (Подколзин)
- 2:0 — 31 Красковский (Пыленков, Сергеев).
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