Новости спорта

10:25 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Сборная России победила Белоруссию в матче Еврочелленджа

17:38, 24.04.2021
Сборная России победила Белоруссию в матче Еврочелленджа
Фото: fhr.ru

Сборная России победила Белоруссию (2:0) в матче Еврочелленджа на «ВТБ Арене» в Москве.
Шайбами отметились нападающий СКА Иван Морозов, а также форвард ярославского «Локомотива» Павел Красковский.

Ранее сборная России обыграла Белоруссию (6:3) в первом матче Еврочелленджа по хоккею.

Все шесть шайб россияне забросили во втором периоде. Авторами голов стали Коршков (дважды), Каменев, Кузьменко, Бурдасов и форвард «Ак Барса» Сафонов, набравший 2 (1+1) очка. Еще одно очко в свой актив записал защитник «барсов» Никита Лямкин.

Алексей Нечаев
Справка

Россия — Беларусь — 2:0 (1:0, 1:0, 0:0)

«ВТБ Арена»

  • 1:0 — 19 Морозов (Подколзин)
  • 2:0 — 31 Красковский (Пыленков, Сергеев).

СпортХоккей
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем