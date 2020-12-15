Госдума одобрила новую методику расчета МРОТ и прожиточного минимума во втором чтении
Госдума РФ приняла во втором чтении законопроект правительства о новой методике расчета минимального размера оплаты труда (МРОТ) и прожиточного минимума. Об этом сообщает ТАСС.
С 1 января 2021 года МРОТ будет составлять 42% от медианной зарплаты — 12 792 рубля (на сегодняшний день он равен 12 130 рублям и рассчитан исходя из потребительской корзины). Предполагается, что повышение МРОТ по новой методике затронет 3,9 млн россиян.
Прожиточный минимум в России с начала следующего года составит 11 653 рубля (+3,7%).
Не реже одного раза в год соотношение прожиточного минимума и медианного дохода, МРОТ и медианной зарплаты (42%) будет пересматриваться.
Напомним, что 11 ноября депутаты Госдумы одобрили законопроект о введении новой методики расчета прожиточного минимума и минимальной зарплаты в первом чтении.
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