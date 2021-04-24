В Белом доме дали оценку результатам санкций против России

Результаты санкций, введенных США в отношении России, пока что «достаточно близки» к тому, на что рассчитывала администрация президента Джо Байдена. Об этом заявил заместитель помощника президента США по национальной безопасности Далип Сингх.

— Нашим намерением было действовать пропорционально и применять целевой подход, а также сигнализировать, что у нас есть возможность нанести еще больший урон, если Россия продолжит свое поведение или начнет эскалацию, — сказал он в интервью Reuters.

Санкции — лишь инструмент более широкой стратегии Вашингтона в отношении Москвы. В данном случае они необходимы для того, чтобы создать рычаги для дипломатического процесса.

Сингх указал на то, что цель этого процесса — предсказуемые отношения с Россией.

На прошлой неделе президент США Джо Байден подписал указ о введении санкций против России. Они предусматривают высылку десяти сотрудников дипмиссии РФ в Вашингтоне. Также США запретили американским компаниям напрямую приобретать российские долговые обязательства, выпущенные ЦБ, ФНБ или Минфином РФ.

Татьяна Леухина