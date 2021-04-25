В Набережных Челнах большие автобусы планируется закупить при помощи инвесторов

В Набережных Челнах планируется полностью обновить автопарк автобусами средней и большой вместимости, соответствующей техническим стандартам «доступная среда». Для этого ведется работа по привлечению потенциальных инвесторов.

Если они будут заинтересованы, пройдет аукцион на право перевозки пассажиров по маршрутам города, сообщает администрация города на своей официальной странице в соцсетях.

Фото: nabchelny.ru

По маршрутам №22 и №26 курсируют автобусы марки ЛИАз, по маршрутам № 1, 9, 13, 42 — автобусы «МАЗ-206086», «Газель «Next CITY LINE», «King Long», напомнили в мэрии автограда.



В начале апреля мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев анонсировал переход от автобусов малой вместимости к автобусам средней и большой вместимости на городских маршрутах. Для этого исполком организует рабочую группу, которая занимается обновлением городского автопарка.

Татьяна Леухина