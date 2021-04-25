В Татарстане двое подростков на мопеде столкнулись лоб в лоб с легковушкой, один из них погиб

В Тукаевском районе Татарстана несовершеннолетний погиб в результате лобового столкновения с легковушкой. Еще один подросток находится в больнице. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Вчера, 24 апреля, в 21.30 16-летний водитель мопеда превысил скорость и выехал на встречку, где столкнулся с автомобилем «ВАЗ 2112».

В результате аварии 15-летний пассажир мопеда скончался в больнице от полученных травм, водителя мопеда с травмами различной степени тяжести госпитализировали.

Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

В понедельник в Казани велосипедист попал под колеса КАМАЗа. Мужчина умер на месте случившегося.