Высылку российских дипломатов прокомментировали в МИД Словакии

Глава словацкого МИД Иван Корчок заявил, что сотрудников российского посольства высылают из Словакии из-за того, что они попали под подозрение спецслужб, а также ради выражения солидарности с Чехией.

«Как и везде, в Словакии спецслужбы следят за деятельностью иностранных спецслужб на нашей территории. Они делают это непрерывно, что бы ни происходило. В последнее время мы получили от наших спецслужб информацию о том, что три сотрудника дипломатической миссии России в Братиславе действуют не так, как положено действовать дипломатам. И было принято политическое решение», — цитирует его слова «РИА Новости».

Также Корчок добавил, что они проявили таким образом солидарность с Чехией.

Ранее Словакия объявила о высылке трех сотрудников российского посольства, а Чехия сообщила о высылке 18 сотрудников посольства России, которые, по данным местных спецслужб, на самом деле являются офицерами российской разведки. По словам премьер-министра страны Андрея Бабиша, у служб нацбезопасности есть доказательства, указывающие на причастность ГРУ к взрыву на складе боеприпасов на востоке страны в 2014 году.

Алексей Нечаев