Новости общества

15:30 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Словакия объявила о высылке трех сотрудников российского посольства

18:37, 22.04.2021
Словакия объявила о высылке трех сотрудников российского посольства
Фото: pxhere.com

Три сотрудника посольства России в Братиславе в течение недели должны покинуть территорию Словакии. Это связано с актуальной геополитической ситуацией, а также с ситуацией в Чехии, заявил на пресс-конференции премьер Словакии Эдуард Хегер.

Он отказался ответить на уточняющие вопросы журналистов, передает «РИА Новости».

Фото: pixabay.com

Ранее министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек выразил протест против высылки 20 дипломатов, потребовав вернуть их в дипломатическое представительство в Москве. Сегодня он заявил, что поскольку Россия не отреагировала на это требование, то состав посольства России в Праге будет сокращен до уровня дипмиссии Чехии в Москве. По данным МИД Чехии, в посольстве РФ в Праге работают 27 дипломатов и 67 техслужащих, а в посольстве Чехии в Москве — пять дипломатов и 19 техслужащих.

ОбществоВласть
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также