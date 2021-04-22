Словакия объявила о высылке трех сотрудников российского посольства

Три сотрудника посольства России в Братиславе в течение недели должны покинуть территорию Словакии. Это связано с актуальной геополитической ситуацией, а также с ситуацией в Чехии, заявил на пресс-конференции премьер Словакии Эдуард Хегер.

Он отказался ответить на уточняющие вопросы журналистов, передает «РИА Новости».

Фото: pixabay.com

Ранее министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек выразил протест против высылки 20 дипломатов, потребовав вернуть их в дипломатическое представительство в Москве. Сегодня он заявил, что поскольку Россия не отреагировала на это требование, то состав посольства России в Праге будет сокращен до уровня дипмиссии Чехии в Москве. По данным МИД Чехии, в посольстве РФ в Праге работают 27 дипломатов и 67 техслужащих, а в посольстве Чехии в Москве — пять дипломатов и 19 техслужащих.

