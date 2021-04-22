Словакия объявила о высылке трех сотрудников российского посольства
Три сотрудника посольства России в Братиславе в течение недели должны покинуть территорию Словакии. Это связано с актуальной геополитической ситуацией, а также с ситуацией в Чехии, заявил на пресс-конференции премьер Словакии Эдуард Хегер.
Он отказался ответить на уточняющие вопросы журналистов, передает «РИА Новости».
Ранее министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек выразил протест против высылки 20 дипломатов, потребовав вернуть их в дипломатическое представительство в Москве. Сегодня он заявил, что поскольку Россия не отреагировала на это требование, то состав посольства России в Праге будет сокращен до уровня дипмиссии Чехии в Москве. По данным МИД Чехии, в посольстве РФ в Праге работают 27 дипломатов и 67 техслужащих, а в посольстве Чехии в Москве — пять дипломатов и 19 техслужащих.
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