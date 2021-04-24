Повар назвал главную ошибку при приготовлении шашлыка

Повар Петр Пахомов заявил, что мясо для шашлыка не может замариноваться за два часа. Об этом сообщает «РИА Новости».

Также он отметил, что в качестве маринада нужно использовать лук с солью, при этом овощ следует выжимать до выделения сока и не вешать его кольцами на шампур.

Кроме того, повар рекомендовал быть аккуратными с замачиванием мяса в йогуртах и кетчупе — в таком маринаде содержится много сахара, шашлык может быстро обуглиться, так как сахар быстро горит.

Ранее сообщалось, что в этом году набор для приготовления шашлыка, который включает в себя мясо, шампуры, мангал, древесный уголь и средство для розжига, обойдется россиянам в 1 958 рублей.

Алексей Нечаев