Повар назвал главную ошибку при приготовлении шашлыка
Повар Петр Пахомов заявил, что мясо для шашлыка не может замариноваться за два часа. Об этом сообщает «РИА Новости».
Также он отметил, что в качестве маринада нужно использовать лук с солью, при этом овощ следует выжимать до выделения сока и не вешать его кольцами на шампур.
Кроме того, повар рекомендовал быть аккуратными с замачиванием мяса в йогуртах и кетчупе — в таком маринаде содержится много сахара, шашлык может быстро обуглиться, так как сахар быстро горит.
Ранее сообщалось, что в этом году набор для приготовления шашлыка, который включает в себя мясо, шампуры, мангал, древесный уголь и средство для розжига, обойдется россиянам в 1 958 рублей.
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Питание мясом и рыбой ярчайшее проявление порока чревоугодия, стремление насытить свою вкусовую прихоть — за счёт боли и смерти других!
Подумаем как Бог будет отучать нас от причинения боли другим? Да, через нашу собственную боль.
Чем же питаться?
Белки, жиры и углеводы содержатся одновременно практически в каждом естественном продукте: молоке, любом зерне, любом овоще и т.д. — но в разных соотношениях.
К «белковым» продуктам относятся молоко и молочно-кислые изделия, творог, сыр, яйца, орехи, грибы, соя, горох, фасоль, бобы. Белки бывают разными, что зависит от того или иного набора составляющих их аминокислот.
Особо оговорю вопрос относительно питания яйцами.
Дело в том, что домашние курицы несутся неоплодотворёнными яйцами.
Холестерин является весьма важным для человека веществом, ибо из него образуются все — половые гормоны (опыт на крысах был завышен в миллион раз и его выводы не состоятельны).
К углеводистой пище относят все овощи, фрукты, ягоды, крупы, зелень, варенье, мёд…
Добавлю лишь, что, если мы едим молоко, яйца, масла, хлеб (с отрубями), крупы, морковь, зелень и свежие фрукты и ягоды, — то мы полностью обеспечиваем себя всеми витаминами.
Микроэлементами, содержащим гарантированно весь их полный набор, является морская капуста.
Такому образу жизни учил ещё в древнем Китае Божественный Учитель Хуан-Ди. Этому же учили Пифагор, Гаутама Будда, а затем Иисус Христос. (Иисус несколько раз делал исключения только при общении с рыбаками и толпами простолюдинов, кормя их телами рыб).
Надо учитывать и энергетический аспект трупного питания: ведь этими энергиями засоряется ток человека, и это ведёт к нарушению биоэнергообеспечения многих органов, способствует возникновению рака.
И последний совет: не думайте слишком много о еде! Избавившись от порочного питания, установите новый «алгоритм» — и думайте о Боге, своём Пути к Нему, включая своё служение Ему. Остерегитесь ошибки, в которую многие впадают, концентрируя почти всё своё внимание только на «правилах чистого питания», забывая при этом о несравненно более важном, о Совершенствовании души.
Привнесение истинной культуры и в питании и в сознании в менталитет масс изменит и отношение Бога — к населению тех конкретных стран, и предзнаменует повышение уровня благополучия для населения таких стран в целом.