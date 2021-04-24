Путин и Пашинян обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян в телефонном разговоре обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха. Беседа состоялась по инициативе армянской стороны. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Продолжено обсуждение ситуации вокруг Нагорного Карабаха. С удовлетворением констатировано, что благодаря усилиям российских миротворцев обстановка в регионе остается стабильной и спокойной. Проведен обмен мнениями по актуальным темам двустороннего сотрудничества, в том числе в сфере энергетики», — отмечается в сообщении.

Также в связи с назначенными на июнь внеочередными парламентскими выборами Пашинян информировал о развитии внутриполитической ситуации в Армении.



Ранее Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Армении. Стороны обсудили ситуацию в Армении. Путин высказался в пользу сохранения порядка и спокойствия в Армении, призвал все стороны к сдержанности и к урегулированию ситуации в рамках закона. По чьей инициативе состоялся разговор, в Кремле не уточнили.

Алексей Нечаев