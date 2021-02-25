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Путин и Пашинян провели телефонный разговор о ситуации в Армении

19:18, 25.02.2021

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Стороны обсудили ситуацию в Армении. Путин высказался в пользу сохранения порядка и спокойствия в Армении, призвал все стороны к сдержанности и к урегулированию ситуации в рамках закона. По чьей инициативе состоялся разговор, в Кремле не уточнили.

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