Долгострою на улице Достоевского в Казани официально присвоили адрес

В Казани официально присвоили адрес дому, который строится долгое время: улица Достоевского, дом 57. Об этом сообщили в telegram-канале Фонда поддержки дольщиков РТ.

Отмечается, что дом введут в эксплуатацию в конце апреля — 245 человек получат ключи от квартир.

Дом должны были достроить еще в 2005 году, но застройщик ООО «Фирма «Свей» был признан банкротом. В 2020 году стройка возобновилась, после того как фонду РТ были переданы права застройщика ООО «Фирма «Свей». Подрядчиком стала группа компаний «Бриз».

Ранее инспекторы Госстройнадзора РТ проверили ход строительства многоквартирного жилого дома по улице Достоевского, 57. Отмечалось, что все строительно-монтажные работы в долгострое подходят к завершению.

Алексей Нечаев