Fitch подтвердил рейтинг «Татнефти» на уровне «BBB-»
Агентство Fitch Ratings подтвердило кредитный рейтинг «Татнефти», оставив его на уровне «BBB-». Прогноз по рейтингу — стабильный.
Рейтинг отражает низкий уровень долга компании и ее консервативную финансовую политику, говорит я в сообщении агентства.
Среди минусов отмечаются финансовая поддержка банков «Зенит» и «Ак Барс», а также корпоративное управление.АналитикаПромышленностьНефть Татарстан
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