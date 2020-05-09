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Fitch подтвердил рейтинг «Татнефти» на уровне «BBB-»

14:26, 09.05.2020
Fitch подтвердил рейтинг «Татнефти» на уровне «BBB-»
Фото: realnoevremya.ru

Агентство Fitch Ratings подтвердило кредитный рейтинг «Татнефти», оставив его на уровне «BBB-». Прогноз по рейтингу — стабильный.

Рейтинг отражает низкий уровень долга компании и ее консервативную финансовую политику, говорит я в сообщении агентства.

Среди минусов отмечаются финансовая поддержка банков «Зенит» и «Ак Барс», а также корпоративное управление.

АналитикаПромышленностьНефть Татарстан
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