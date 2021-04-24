В Татарстане зарегистрировали 34 новых случая COVID-19

В Татарстане за минувшие сутки выявили 34 новых случая COVID-19. Все они контактные. Об этом сообщили в Минздраве РТ.

18 человек госпитализировано, 16 получают лечение на дому. За весь период пандемии в республике зарегистрировали 20 237 случаев COVID-19.

11 заболевших выявили в Казани, восемь — в Челнах. По три случая зарегистрировали в Мензелинском и Тукаевском районах, два — в Бугульминском районе, по одному случаю зафиксировали в Бавлинском, Лаишевском, Муслюмовском, Менделеевском, Нижнекамском, Нурлатском, Сармановском районах.



67 пациентов с коронавирусом выздоровели за минувшие сутки, всего от COVID-19 вылечились 17 373 татарстанцев.

Подробнее о ситуации с коронавирусом в Татарстане, России и мире — в подборке «Реального времени».

Татьяна Леухина