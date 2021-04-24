С октября 2021 года людям с инвалидностью в России упростят жизнь

На портале российского правительства опубликована информация о том, что скоро, уже в 2021 году, россияне с инвалидностью смогут в упрощенном порядке получать средства реабилитации, пользуясь электронным сертификатом. Скоро планируется к запуску государственная информационная система для учета таких сертификатов и тех, кому они необходимы.

Информационная система будет представлять собой платформу, синхронизированную с Единой государственной информационной системой социального обеспечения (ЕГИССО) — там собраны сведения о том, на какую помощь от государства может претендовать человек. Еще будет синхронизация с порталом госуслуг. С октября 2021 года люди с инвалидностью будут подавать через эту систему заявления на электронные сертификаты, а по ним покупать средства реабилитации. Сертификаты будут привязаны к карте «Мир» — именно на нее государство будет переводить деньги.

Отказаться от сертификата и покупать средства реабилитации как раньше будет можно — в этом случае люди с инвалидностью будут покупать их самостоятельно, а потом получать компенсацию. Практику электронных сертификатов потом распространят и на то, чтобы обеспечивать льготников лекарствами, медицинскими изделиями и лечебным питанием.

