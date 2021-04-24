33,2 тысячи ветеранов ВОВ в России и Прибалтике получат по 10 тысяч рублей

Пенсионный фонд РФ готовится раздать участникам и инвалидам Великой Отечественной войны по 10 тысяч рублей ко Дню Победы. Об этом пишет сегодня «Российская газета». Всего в ПФР рассчитывают на 33,2 тысячи ветеранов, которые «непосредственно участвовали в событиях 1941—1945 годов» и живут сейчас не только в России, но и в Латвии, Литве и Эстонии.

Под «непосредственными участниками событий» подразумеваются военнослужащие, партизаны, подпольщики, разведчики, работники предприятий и ведомств, переведенные на положение красноармейцев на период войны, военные журналисты и кинооператоры, инвалиды с детства вследствие ранения, полученного в боевых действиях во время войны.



Никаких бумаг собирать не нужно будет — денежный подарок к 9 Мая ветераны получат вместе со своей пенсией. Выплаты ветеранам предоставляются согласно указу Путина «О ежегодной денежной выплате некоторым категориям граждан ко Дню Победы». Он был выпущен еще в 2019 году и действует по сей день.

Напомним, в Татарстане такую выплату получат 582 участника Великой Отечественной войны и 167 инвалидов.

