Госдеп вызвал временного поверенного в делах России в США

В Госдепартамент вызвали временного поверенного в делах России в США. В ходе встречи он опроверг обвинения американской стороны в адрес Москвы.

Внешнеполитическое ведомство США вызвало временного поверенного для того, чтобы «высказать обеспокоенность относительно дестабилизирующих действий, которые Россия продолжает осуществлять в евроатлантическом регионе», сообщается в Twitter бюро Госдепартамента по делам Европы и Евразии.

Фото: pxhere.com

Заместитель помощника президента США по национальной безопасности Далип Сингх ранее в интервью заявил, что введенные США санкции против России «достаточно близки» к тому, на что рассчитывала администрация президента Джо Байдена. Ограничительные меры — лишь инструмент более широкой стратегии Вашингтона в отношении Москвы. В данном случае они необходимы для того, чтобы создать рычаги для дипломатического процесса.

Татьяна Леухина