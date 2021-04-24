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Фишман-Бекмамбетова выложила фото Тилля Линдеманна и Павла Прилучного

02:22, 24.04.2021 1
Фишман-Бекмамбетова выложила фото Тилля Линдеманна и Павла Прилучного
Фото: скриншот

Помощник президента РТ Наталия Фишман-Бекмамбетова выложила у себя в Instagram фото фронтмена Rammstein Тилля Линдеманна и актера Павла Прилучного, сыгравшего главную роль в фильме «Девятаев».

Ранее сообщалось, что Линдеманн записал на русском языке песню «Любимый город» к фильму о летчике-герое Тимура Бекмамбетова. Музыкант сам предложил исполнить эту песню, рассказал режиссер.

фото: скриншот

Общество Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 24 апр
    Ну разместила и разместила. Поздравляем
    И что нам с этой новостью делать?
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