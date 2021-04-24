Фишман-Бекмамбетова выложила фото Тилля Линдеманна и Павла Прилучного
Помощник президента РТ Наталия Фишман-Бекмамбетова выложила у себя в Instagram фото фронтмена Rammstein Тилля Линдеманна и актера Павла Прилучного, сыгравшего главную роль в фильме «Девятаев».
Ранее сообщалось, что Линдеманн записал на русском языке песню «Любимый город» к фильму о летчике-герое Тимура Бекмамбетова. Музыкант сам предложил исполнить эту песню, рассказал режиссер.Общество Татарстан
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