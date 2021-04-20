Путин подписал закон об участии иноагентов в выборах

Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому кандидаты на выборные должности, которые получают финансовую поддержку из-за границы, должны сообщать о статусе иноагента и маркировать свою агитпродукцию. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Теперь физическому лицу, которое выполняет функции иностранного агента или юридически связано с иноагентом, при участии в избирательных кампаниях следует указывать данные об этом в заявлении о согласии баллотироваться, подписных листах и агитационных материалах.

Фото: kremlin.ru

Кроме того, законом расширяется список лиц и организаций, которым запрещено любое участие в выборах. В него попали: незарегистрированные общественные объединения и иностранные СМИ, выполняющие функции иноагента, а также российские юрлица, учрежденные такими зарубежными СМИ.

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил ранее запретить иностранным агентам вести предвыборную агитацию в России.

В январе в России предложили запретить иноагентам переводить деньги гражданам.



Татьяна Леухина