Путин подписал закон об участии иноагентов в выборах
Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому кандидаты на выборные должности, которые получают финансовую поддержку из-за границы, должны сообщать о статусе иноагента и маркировать свою агитпродукцию. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Теперь физическому лицу, которое выполняет функции иностранного агента или юридически связано с иноагентом, при участии в избирательных кампаниях следует указывать данные об этом в заявлении о согласии баллотироваться, подписных листах и агитационных материалах.
Кроме того, законом расширяется список лиц и организаций, которым запрещено любое участие в выборах. В него попали: незарегистрированные общественные объединения и иностранные СМИ, выполняющие функции иноагента, а также российские юрлица, учрежденные такими зарубежными СМИ.
Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил ранее запретить иностранным агентам вести предвыборную агитацию в России.
В январе в России предложили запретить иноагентам переводить деньги гражданам.
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