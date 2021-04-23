Директор британской академии оценил вклад России в развитие МКС
НАСА и Европейское космическое агентство (ЕКА) не сумели бы построить Международную космическую станцию без вклада России, заявил директор Национальной космической академии Великобритании Ану Оджа.
«НАСА и ЕКА не смогли бы построить космическую станцию без российского опыта», — цитирует его слова «РИА Новости».
Отмечается, что россияне — мастера в строительстве модульной космической станции.
Ранее в «Роскосмосе» сообщили, что решение по дальнейшей эксплуатации Россией Международной космической станции примут после 2024 года. Только после этого страна приступит к переговорам с партнерами об условиях и формах взаимодействия.
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