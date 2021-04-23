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Директор британской академии оценил вклад России в развитие МКС

21:45, 23.04.2021
Директор британской академии оценил вклад России в развитие МКС
Фото: vk.com

НАСА и Европейское космическое агентство (ЕКА) не сумели бы построить Международную космическую станцию без вклада России, заявил директор Национальной космической академии Великобритании Ану Оджа.

«НАСА и ЕКА не смогли бы построить космическую станцию без российского опыта», — цитирует его слова «РИА Новости».

Отмечается, что россияне — мастера в строительстве модульной космической станции.

Ранее в «Роскосмосе» сообщили, что решение по дальнейшей эксплуатации Россией Международной космической станции примут после 2024 года. Только после этого страна приступит к переговорам с партнерами об условиях и формах взаимодействия.

Алексей Нечаев
ОбществоТехнологии
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