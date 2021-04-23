Сборная России обыграла Белоруссию, Сафонов из «Ак Барса» набрал два очка

Сборная России обыграла Белоруссию (6:3) в первом матче Еврочелленджа по хоккею.

Все свои шесть шайб россияне забросили во втором периоде. Авторами голов стали Коршков (дважды), Каменев, Кузьменко, Бурдасов и форвард «Ак Барса» Сафонов, набравший 2 (1+1) очка. Еще одно очко в свой актив записал защитник «барсов» Никита Лямкин.

Завтра команды проведут ответный поединок, который также пройдет в Москве.

Напомним, ранее сборную России покинули два хоккеиста «Ак Барса» Дмитрий Воронков и Артем Галимов, вместо них был вызван Илья Сафонов.