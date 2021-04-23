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Форвард «Ак Барса» Галимов покинул расположение сборной России из-за травмы

08:30, 23.04.2021
Форвард «Ак Барса» Галимов покинул расположение сборной России из-за травмы
Фото: ak-bars.ru

Нападающий «Ак Барса» Артем Галимов покинул расположение сборной России, сообщает пресс-служба национальной команды.

Хоккеист получил травму верхней части тела и не сможет помочь сборной в предстоящих матчах Еврочелленджа против Белоруссии. Также игрок вряд ли поедет на чемпионат мира, который пройдет на территории Латвии в мае.

Вместо Галимова чуть ранее был вызван другой нападающий «Ак Барса» Илья Сафонов.

Фото: ak-bars.ru
СпортХоккей
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