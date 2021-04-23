Форвард «Ак Барса» Галимов покинул расположение сборной России из-за травмы
Нападающий «Ак Барса» Артем Галимов покинул расположение сборной России, сообщает пресс-служба национальной команды.
Хоккеист получил травму верхней части тела и не сможет помочь сборной в предстоящих матчах Еврочелленджа против Белоруссии. Также игрок вряд ли поедет на чемпионат мира, который пройдет на территории Латвии в мае.
Вместо Галимова чуть ранее был вызван другой нападающий «Ак Барса» Илья Сафонов.СпортХоккей
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым