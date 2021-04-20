Меркель заявила, что Германия выступает за строительство «Северного потока — 2»

Германия выступает за строительство «Северного потока — 2», а также хочет развивать торговые отношения с Россией. Об этом заявила канцлер страны Ангела Меркель.

Споры вокруг реализации проекта — это часть более масштабных разногласий европейских стран о торговле и контактах с Москвой. Берлин в данном вопросе выступает за диалог между сторонами. Дискуссия вокруг прокладки газопровода — часть политической борьбы, высказала она свое мнение на онлайн-заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

Фото: wikimedia.org

«Хочу указать, что <...> газ «Северного потока — 1» (который уже действует, — прим. ред.) не хуже того, что идет транзитом через Украину или газ, который приходит из России через Турцию», — приводит «РИА Новости» ее слова.

По состоянию на 31 марта «Северный поток — 2» готов на 95% — уложено 2 339 из 2 460 км труб.

В конце марта Вашингтон предупреждал Берлин о возможных санкциях по «Северному потоку — 2» в случае его сертификации или достройки. Госсекретарь США Энтони Блинкен уже заявлял, что «Северный поток — 2» — геополитический проект России, нацеленный на разделение и ослабление энергобезопасности Европы.



Татьяна Леухина