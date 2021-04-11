Законопроект об образовании по творческим профессиям одобрило правительство

Возможность получения второго высшего образования и продолжения работы по ряду творческих профессий одобрило правительство России. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Одобрить проект федерального закона «О внесении изменений в статьи 5 и 83 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» и внести его в Государственную думу в установленном порядке», — говорится в сообщении.

Ранее в Казани лауреатов и победителей фестиваля «Созвездие-Йолдызлык», несмотря на пандемию коронавируса, начали готовить к поступлению в творческие вузы России.

