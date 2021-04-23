В Набережных Челнах в 15 спортшколах выявили нарушения требований пожарной безопасности

В Набережных Челнах прокуратура выявили нарушения в соблюдении требований пожарной безопасности в 15 спортшколах. Среди них «Витязь», спортшколы олимпийского резерва №12, «Дельфин», «Титан», «Виктория» и другие.

Надзорное ведомство установило, что в организациях не работала система пожарной сигнализации с дублированием сигналов на пульт подразделения пожарной охраны. Кроме того, в спортшколах горючие материалы хранились под лестничными маршами.

Прокуратура также установила, что на противопожарных дверях отсутствовали устройства для самозакрывания. Спортшколы не проводили ремонт и техобслуживание средств пожарной безопасности и пожаротушения, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Прокуратура Челнов внесла в адрес перечисленных организаций представления об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности.

Также в Татарстане четырем спортшколам прокуратура внесла представления за отсутствие лицензий на медицинскую деятельность. Нарушения выявило надзорное ведомство Сармановского района.

Татьяна Демина