Прокуратура РТ внесла представления четырем спортшколам за отсутствие лицензий на медицинскую деятельность
Прокуратура Сармановского района Татарстана внесла представления в адрес четырех руководителей муниципальных спортивных школ после проверки на соблюдение законодательства о лицензировании медицинской деятельности.
Во всех спортшколах работали медкабинеты, однако у учреждений не было лицензий на медицинскую деятельность. Это нарушает требования закона «О лицензировании отдельных видов деятельности».
Школы должны устранить нарушения, виновных должностных лиц привлекут к дисциплинарной ответственности, сообщает прокуратура РТ.
Ранее прокуратура выявляла нарушения в организации питания в детсаду Высокогорского района РТ.
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