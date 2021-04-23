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Прокуратура РТ внесла представления четырем спортшколам за отсутствие лицензий на медицинскую деятельность

08:50, 23.04.2021
Прокуратура РТ внесла представления четырем спортшколам за отсутствие лицензий на медицинскую деятельность
Фото: realnoevremya.ru

Прокуратура Сармановского района Татарстана внесла представления в адрес четырех руководителей муниципальных спортивных школ после проверки на соблюдение законодательства о лицензировании медицинской деятельности.

Во всех спортшколах работали медкабинеты, однако у учреждений не было лицензий на медицинскую деятельность. Это нарушает требования закона «О лицензировании отдельных видов деятельности».

Школы должны устранить нарушения, виновных должностных лиц привлекут к дисциплинарной ответственности, сообщает прокуратура РТ.

Фото: realnoevremya.ru / Ирина Плотникова

Ранее прокуратура выявляла нарушения в организации питания в детсаду Высокогорского района РТ.

Маргарита Головатенко
ОбществоОбразованиеМедицинаСпорт Татарстан
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