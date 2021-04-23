Объявление о длинных выходных обрушило сайты Кремля и ТАСС

После того как президент России Владимир Путин объявил дни с 1 по 11 мая выходными, стали недоступны некоторые сайты. Сбои наблюдаются в работе сайта Кремля и ТАСС.

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При попытке подключения к сайту Кремля выходит 403 Forbidden. Сайт ТАСС выдает «Ошибку 404 — Страница не найдена».

Сайты правительства, Государственной думы и Совета Федерации доступны и работают в штатном режиме.

UPD от 14.27: сайты Кремля и ТАСС восстановили свою работу.

Напомним, многие пользователи уже сталкивались со сбоем в работе официальных интернет-порталов органов государственной власти: не открывались сайты Кремля, правительства, Роскомнадзора и Госдумы. Позже в Минцифры РФ заявили, что перебои в работе государственных сайтов были связаны со сбоями маршрутизаторов в сети интернет-провайдера «Ростелеком».



Татьяна Демина