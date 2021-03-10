Власти России объяснили сбои в работе государственных сайтов

Минцифры России заявило, что сегодняшние перебои в работе государственных сайтов связаны со сбоями маршрутизаторов в сети интернет-провайдера «Ростелеком», пишет «РИА Новости».

В ведомстве обратили внимание, что временные трудности с работой некоторых российских сайтов не связаны с замедлением работы Twitter со стороны Роскомнадзора.

На данный момент сайты Кремля, правительства, Госдумы и Совета Федерации восстановили работу.

Напомним, в полдень у многих интернет-пользователей перестали работать официальные интернет-порталы органов государственной власти: не открывались сайты Кремля, правительства, Роскомнадзора и Госдумы.

Фото: realnoevremya.ru

Подробнее о том, как «замедление» Twitter в России совпало с масштабным отключением государственных сайтов, читайте в материале «Реального времени».

Татьяна Демина