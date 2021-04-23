В Казани прокуратура потребовала пересчитать жителям дома плату за услуги ЖКХ

В Казани прокуратура потребовала пересчитать жителям многоквартирного дома плату за жилищные услуги. Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства.

Установлено, что полтора года жители дома по улице Ферганской ежемесячно оплачивали услугу по статье «Прочие расходы». Управляющая компания «Заречье» взимала с жильцов по одному рублю с квадратного метра за установку детской площадки на придомовой территории.

При этом УК не проводила собрание собственников по данному вопросу. Оригинала протокола у УК не оказалось, а подписи инициатора и секретаря собрания оказались недействительными.

Прокуратура обратилась в суд с иском к ООО «УК «Заречье» о признании незаконными действий управляющей компании по начислению платежей. В надзорном ведомстве потребовали произвести перерасчет платы за услуги ЖКХ всем жителям дома.

Фото: Ринат Назметдинов

Суд требования удовлетворил, УК обязана произвести перерасчет жителям дома на общую сумму 60 тысяч рублей. Позже решение суда первой инстанции оставила без изменений судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда Татарстана.

Ранее сообщалось, что почти 5 млн обращений поступило в прокуратуру в 2020 году.

Ольга Плешкова