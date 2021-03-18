Почти 5 млн обращений поступило в прокуратуру в 2020 году

Россияне в основном жаловались на нарушения трудовых и жилищных прав прокурорам в прошлом году. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Из 5 млн обращений только 2 млн были разрешены непосредственно прокурорами. Остальные были направлены в другие ведомства. 40,3% обращений связаны с нарушением трудовых прав. 39,8% были в сфере безопасности дорожного движения. В сфере нарушения прав несовершеннолетних поступило 32% обращений. Меньше всего в сфере ЖКХ — всего 23,9%.

Ранее сообщалось, что в Татарстане каждый третий сотрудник сталкивается с коррупцией на работе. 18% респондентов сталкивались на своей работе со злоупотреблением полномочий. Среди госкомпаний эта доля составляет 26%. 10% лично предлагали взятки.