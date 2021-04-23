Экс-игрок «Рубина» Поярков может перейти в «Зенит»

«Зенит» интересуется услугами защитника «Ростова» Николая Пояркова, сообщает «Чемпионат».

Петербургский клуб ищет варианты усиления позиции левого защитника. Поярков входит в число кандидатов, пишет издание со ссылкой на собственный источник. Переговоры с игроком и ростовским клубом могут начаться в ближайшее время.

При этом сам «Ростов» планирует заменить Пояркова на защитника «Динамо» Игоря Калинина, играющего в аренде в «Урале». В свое время оба игрока выступали в «Рубине».

Игорь Калинин. Фото: instagram.com/kalinin_igor13

Напомним, ранее гендиректор казанского клуба Рустем Сайманов рассказал о трансферных планах команды в межсезонье.