Экс-игрок «Рубина» Поярков может перейти в «Зенит»
«Зенит» интересуется услугами защитника «Ростова» Николая Пояркова, сообщает «Чемпионат».
Петербургский клуб ищет варианты усиления позиции левого защитника. Поярков входит в число кандидатов, пишет издание со ссылкой на собственный источник. Переговоры с игроком и ростовским клубом могут начаться в ближайшее время.
При этом сам «Ростов» планирует заменить Пояркова на защитника «Динамо» Игоря Калинина, играющего в аренде в «Урале». В свое время оба игрока выступали в «Рубине».
Напомним, ранее гендиректор казанского клуба Рустем Сайманов рассказал о трансферных планах команды в межсезонье.СпортФутбол
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