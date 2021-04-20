Гендиректор «Рубина» рассказал о трансферных планах клуба

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов поделился планами клуба на ближайшее трансферное окно в РПЛ. По его словам, в Казани намерены сохранить нынешний состав команды.

«Какие задачи на грядущее трансферное окно? Будем пытаться сохранить текущий состав, у нас ни у кого не заканчиваются контракты, поэтому сложностей с этим быть не должно. Но мы готовы и к усилениям. На какие позиции? Да на все, если мы увидим, что игрок придет в команду и сделает нас сильнее, то обязательно его возьмем. «Рубин» всегда активно работает на трансферном рынке», — сказал Сайманов.

Фото: rubin-kazan.ru

При этом он отметил, что у клуба имеется список из игроков, которыми могут заменить Хвичу Кварацхелию в случае его ухода из команды нынешним летом. Также Сайманов опроверг информацию об интересе «Рубина» к полузащитнику «Фенербахче» Димитриосу Пелкасу.

Напомним, ранее главный тренер казанцев Леонид Слуцкий предсказал уход Кварацхелии ближайшим летом.