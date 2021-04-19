Прокуратура выявила нарушения в организации питания в детсаду Высокогорского района РТ

В Высокогорском районе прокуратура выявила нарушения в организации питания в детском саду «Байгыш». Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Проверка выявила нарушения санитарных норм. Так, в детсаду не было достаточного количества отведенных мест для хранения одежды. На расфасованных продуктах не ставили маркировку, на кухне выявлены испорченные овощи. Повара использовали кухонный инвентарь с дефектами и механическими повреждениями, отбор суточных проб проводился в немаркированные емкости. Претензии были и к чистоте посуды, проверка выявила необеспечение должного температурного режима обработки.

Фото: kzn.ru

Прокуратура вынесла представление для устранения нарушений в адрес руководителя исполкома. Также в отношении заведующей детсадом возбуждено дело об административном правонарушении по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения в специально оборудованных местах». Ее оштрафовали на пять тысяч рублей.

Сообщается, что сейчас в детсаду нарушения устранены.

Ранее сразу в нескольких школах и детсадах Черемшанского района РТ выявили нарушения при организации питания.

Ольга Плешкова