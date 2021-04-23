Овечкин получил травму в матче против «Айлендерс»

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин получил травму по ходу встречи с «Айлендерс» (1:0 б) в рамках регулярного чемпионата НХЛ.

Российский хоккеист выбыл из строя в конце третьего периода и больше не выходил на лед. Он пропустил овертайм и не появился в серии послематчевых буллитов. О характере травмы Овечкина пока не сообщается.

Сама игра завершилась победой «Вашингтона» по буллитам, за весь матч команды ни разу не смогли поразить ворота друг друга. Примечательно, что за обе команды играли российские голкиперы — Семен Варламов из «Айлендерс» против Ильи Самсонова.

Отметим, что на сегодняшний день в активе Овечкина 730 заброшенных шайб в НХЛ. До пятого места среди снайперов в истории лиги россиянину не хватает 1 гола.

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