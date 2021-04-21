Русская неделя НХЛ: почему карьеры Капризова и Гусева такие разные, хотя оба уезжали за океан звездами КХЛ

Разные судьбы русских игроков в Национальной хоккейной лиге

Довольно по-разному складываются карьеры российских хоккеистов за океаном. Старший из Свечниковых — Евгений никак не может пробиться в «Детройт» и его который год ждут в «Ак Барсе», Капризов сходу залетел и стал новой звездой НХЛ и лучшим новичком лиги, а у Никиты Гусева никак не получается в Северной Америке. Хотя он тоже ехал в НХЛ состоявшейся звездой Континентальной лиги. Спортивная редакция «Реального времени» разбирается в причинах.

Капризов — новая звезда НХЛ, он уехал покорять лигу будучи мастером

Безусловно главное открытие нынешнего сезона НХЛ Кирилл Капризов — яркий пример супер-таланта: в 18 лет зажигал за новокузнецкий «Металлург», набрав 27 (11+16) очков в 53 матчах, выдал блестящий сезон в Уфе и поехал в ЦСКА в 20 лет будучи звездой КХЛ.

Капризов уже на слуху у болельщиков, даже тех, кто за хоккеем следит только на уровне чемпионатов мира и Евротуров. Именно Кирилл забросил «золотую» шайбу в овертайме сборной Германии на Олимпиаде 2018 в Пхенчхане. Этот парень — уже звезда российского хоккея, а теперь еще и игрок мирового уровня.

В 44 матчах нынешнего сезона хоккеист набрал уже 37 (18+19) очков за «Миннесоту», игрок постоянно выходит в первом звене и солирует в звене с такими мастодонтами НХЛ как Матс Цуккарелло и Виктор Раск.

Российский молодой форвард сегодня — несомненно главный претендент на «Колдер Трофи» — приз лучшему новичку Национальной хоккейной лиги.



Очередные свои очки россиянин набрал накануне. Ночью 20 апреля «Миннесота» играла в гостях у «Аризоны» и «Уайлд» не испытали особых проблем с «Койотами», обыграв их 2:5. В том матче Капризов забросил уже свою 18-ую шайбу в НХЛ, благодаря отличной комбинации. Разыгрывающий отдавал шайбу в угол площадки и нападающий «Миннесоты» Ник Бонино в касание передал на пятак, где находился Капризов. Тот также эффектно в касание переправляет шайбу в ворота соперника.

Россиянин набрал 37-е очко в дебютом сезоне и установил рекорд «Миннесоты» по количеству очков для новичков. Предыдущий рекорд (36 очков) принадлежал знаменитому словаку Мариану Габорику.

Безусловно, Капризов, как и Артемий Панарин надолго закрепится в НХЛ. К слову, на данный момент «Миннесота» идет на третьем месте в Западном дивизионе, команда прочно закрепилась в зоне плей-офф и уже вряд ли отдаст позиции.



Кирилл Капризов — яркий пример для молодых игроков, которые сломя голову при первой же возможности рвутся в НХЛ. Было много разговоров про нападающего «Салавата Юлаева» Родиона Амирова, который намеревался уехать в «Торонто» и там готовиться к следующему сезону, но игрок вовремя одумался. Безусловно, у Родиона отличное катание и техника, но на высоком уровне этот парень еще ничего не показал.

В плей-офф КХЛ Амиров старался, но у него ничего не получалось. Игроку нужно набрать опыта и окрепнуть.

К слову, Амиров подписал трехлетнее соглашение с «Торонто», но останется в «Салавате Юлаеве» на правах аренды еще на сезон. В нынешнем сезоне за уфимский клуб игрок провел 48 матчей, набрав 13 (9+4) очков, в плей-офф сыграл 9 матчей и результативными баллами не отметился. Может и Родион повторит путь другого бывшего уфимца Капризова? Кто знает.



Обратная сторона медали, чехарда в НХЛ у Никиты Гусева

Впрочем, есть и истории, когда российские хоккеисты не спешили в НХЛ в расчете стать звездами сначала здесь, но с обратным результатом.

Никита Гусев, как и Кирилл Капризов — очень талантливый игровик, который способен решить момент в одиночку, именно он спас «Олимпийских атлетов из России» от поражения в финале Олимпиады-2018 против немцев, но в НХЛ хоккеисту не везет. В Северной Америке ни для кого нет гарантий того, что ты обязательно заиграешь, даже если ты звезда во второй по силе лиге мира.

Гусев в 20 лет уже был лидером «Югры», которая на тот момент играла в КХЛ. Три года Никита отыграл в Ханты-Мансийске и суммарно набрал 71 очко. Далее Гусева «забрал» питерский СКА, и казалось, что Никита потеряется в петербургской команде, как многие другие, но не тут то было. В первый сезон за СКА Никита выдал феноменальную статистику, набрал 49 (18+31) очков в 48 играх.

С каждым сезоном Никита прибавлял все больше, и уже к отъезду в Северную Америку игрок пробил сотню очков за сезон. В 2018-2019 годах Гусев набрал аж 101 (26+75) очко, с таким результатом его точно ждали в НХЛ и Никита уехал за океан уже готовым мастером, как и Кирилл Капризов, но в случае с Гусевым судьба распорядилась иначе.

Этот сезон Никита начал в «Нью-Джерси», но не сумел показать результата, игрок постоянно находился в ротации, и толком не мог ничего показать. В 20 матчах Гусев набрал 5 (2+3) очков.

Вскоре, с ним расторгли контракт и «Флорида» предложила новый контракт, но с пониженной зарплатой. Сейчас Гусеву дают шанс, выставляя в первое звено, и он также выходит на реализацию большинства. Совсем недавно хоккеист набрал первое результативное действие за новую команду, отдав голевую передачу. В трех матчах у Гусева пока одно набранное очко.

Безусловно, в НХЛ нет никаких гарантий, даже если ты звезда КХЛ. Тому же Капризову повезло больше, чем Гусеву — с этим не угадаешь, хотя оба игрока одинаково классно выступали в КХЛ. Возможно, дело в более стабильной психологии Кирилла.

Гусеву стоит задуматься о возвращении в Россию, если во «Флориде» так и не удастся закрепиться.

Евгения Свечникова не хотят в «Детройте», и ждут в «Ак Барсе»

Свечников-старший уехал покорять НХЛ еще в 2015 году, и спустя шесть лет Евгений так и не сумел закрепиться в лучшей лиге мира. К 24 годам хоккеист имеет огромный опыт игры в АХЛ, в которой провел свыше 200 матчей и набрал 116 очков.

К слову, в нынешнем сезоне Свечников периодически появляется в составе «Детройта», иногда даже в первом звене, но в 15 матчах набрал лишь 6 (3+3) очков.

К слову, в руководстве «Ред Уингс» перед началом сезона подталкивали хоккеиста к самовольному уходу из команды — всячески старалась его выжить, то заключая маленький контракт, то выставляя на драфт отказов. В общем, давали понять, что никаких перспектив в этом клубе у Евгения нет, но игрок довольно настырно изъявляет желание пробиться в основу «Детройта». Пока получается со скрипом.

Стоит отметить, что младший брат Евгения — Андрей Свечников уже давно закрепился в основе «Каролины» и является одним из лидеров команды. В нынешнем сезоне Андрей провел 44 матча и набрал 32 (13+19) очка. Для 21-летнего парня это впечатляющий результат.

Во время серии с «Авангардом» генеральный менеджер казанского клуба Рафик Якубов высказывался по поводу Свечникова-старшего, говоря о том, что игрока всегда рады видеть в «Ак Барсе». К слову, до отъезда в Северную Америку Евгений провел 18 матчей за казанскую команду, не набрав ни одного очка.



Стоит задуматься о том, чтобы вернуться в Россию и на уровне КХЛ доказать свою состоятельность, а НХЛ пока подождет. Нет сомнений, что в «Ак Барсе» парню дадут шанс, другой вопрос воспользуется ли им Евгений?

