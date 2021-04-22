В Татарстане по сравнению с 2015 годом число животных, зараженных бешенством, снизилось в 8,5 раза

Во всех государственных ветеринарных учреждениях районов и городов республики организованы весенние противоэпизоотические мероприятия — можно привить домашних и сельскохозяйственных животных от бешенства, сообщил Минсельхозпрод РТ.

Отмечается, что все прививки проводятся бесплатно.

Также в ведомстве заявили, что, по сравнению с 2015 годом, в республике зарегистрировали в 8,5 раза меньше животных, зараженных бешенством.

Напомним, на территории Кузембетьевского сельского поселения Мензелинского района РТ ввели карантин в связи с неблагополучием по заболеваемости бешенством животных — это не первый карантин за последнее время.



Алексей Нечаев