Казанский драматург Дина Сафина получила «Золотую маску»

Казанский драматург Дина Сафина получила «Золотую маску» в номинации «Лучшая работа драматурга» за пьесу «5 mm/h». Спектакль был поставлен в творческой лаборатории «Угол» силами режиссеров и создателей «Театр. Акт» Ангелиной Миграновой и Родионом Сабировым. «Спектакль-медитация» идет 35 минут, в нем участвуют два актера — мужчина и женщина. Первоначальное название — «5 миллилитров в час», нынешнее появилось по ошибке. Сафина написала его после того, как посетила больничный корпус химиотерапии, где лежал ее отец.

Вместе с ней в этой номинации были представлены: Александр Артемов, Настасья Хрущева, «Горемычные танцы», театр ТРУ, Санкт-Петербург; Марта Райцес, «Я — кулак. Я — А-н-н-а», театр кукол, Красноярск; Владимир Сорокин, «Занос», театр «Практика» и Мастерская Брусникина, Москва; Арсений Фарятьев, Антон Федоров, «Королевство кривых», Татарский драматический театр, Альметьевск. Лауреатов объявили сегодня в концертном зале «Зарядье» на церемонии вручения.

Сафина — один из создателей спектаклей «Децентрализация» и «Чын татар», которые идут на площадке MOÑ.





Радиф Кашапов