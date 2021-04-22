В Татарстане 49 призывников отправились на место службы — видео

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Сегодня к месту службы отправились 49 призывников из разных районов Татарстана. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Их снабдили всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты. Также юноши дважды прошли тестирование на COVID-19. Призывники отправляются в Саратовскую область в ракетные войска стратегического назначения.

До конца апреля на службу отправятся 100 новобранцев.

Всего в Татарстане во время весеннего призыва вызвали на призывные комиссии около 16 тысяч человек, планируется направить в войска более 3 тысяч человек, на альтернативную гражданскую службу — около 30.

