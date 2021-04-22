Казанец перевел мошенникам почти 700 тысяч рублей

Фото: Максим Платонов

31-летний казанец перевел мошенникам почти 700 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе Управления МВД России по городу Казани.

Заявление поступило в дежурную часть отдела полиции «Авиастроительный» 16 апреля. Заявителю позвонили мошенники и сказали, что они из банка, сообщили о взломе карты и предложили перекинуть все доступные денежные средства на «безопасный счет». Мужчина перечислил через онлайн-банк 150 тыс. рублей тремя переводами, а остальные средства ему рекомендовали снять через терминал.

Он стал переводить деньги на продиктованные «безопасные ячейки» небольшими частями. Когда заявитель перевел чуть больше полумиллиона рублей, к нему подошла сотрудница банка и поинтересовалась, что он делает. Она сказала, что это, возможно, мошенники. После мужчина обратился в полицию, где было возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Ранее сообщалось, что Министерство финансов России планирует урегулировать на законодательном уровне вопрос возвращения денежных средств россиян, которые незаконно переведены в результате мошеннических схем. Об этом сообщил глава департамента финансовой политики ведомства Иван Чебесков.

Алексей Нечаев