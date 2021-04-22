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В Нижегородской области планируют построить Сталин-центр

19:05, 22.04.2021 2
В Нижегородской области планируют построить Сталин-центр
Фото: wikimedia.org (Сталин — посередине)

В Нижегородской области, в городе Бор, планируют построить Сталин-центр — музей, посвященный Иосифу Сталину. Об этом пишет «РИА Новости».

8 мая секретарь комитета НРО КПРФ Владислав Егоров и секретарь Борского местного отделения КПРФ Алексей Зоров заложат первый камень в строительство Сталин-центра. Ожидается, что это будет единственный в Нижегородской области и крупнейший центр в России, посвященный Иосифу Сталину. В нем будут залы, посвященные разным периодам жизни государственного деятеля.

В этот день заложат капсулу времени с обращением к потомкам с датой вскрытия 9 мая 2045 года — в день 100-летия Победы в Великой Отечественной войне.

ОбществоКультураИсторияИнфраструктура
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 22 апр
    Личность Сталина безусловно великая. За годы его правления были и поистине чудовищные деяния против населения страны, но были и другие, героические и фантастические результаты в промышленности, в сельском хозяйстве, в военных действиях, в восстановлении почти полностью разрушенной территории после окупации фашистами. Нельзя относится к этой фигуре только отрицательно, надо учитывать все. И ни в коем случае нельзя замалчивать ни его, как политика и правителя, ни его деятельности.
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    Анонимно 22 апр
    Из всех соратников В.И.Ленина, Сталин оказался самым последовательным в строительстве государства для трудящихся, в котором все будет принадлежать трудящемуся человеку, и не будет присвоения результатов общего труда отдельными лицами.
    Свой отпечаток наложило окружение государств, воспринявшее новую Россию, как враждебную, что нужно было учитывать при строительстве страны и что отвлекало много ресурсов.
    Неожиданно особый дар Сталина обнаружился при выработке стратегии и методов управления (как бы сечам сказали) экономикой страны, а именно планирования. Оно подразделялось на перспективное планирование по стратегическим направлениям развития промышленности, планирование на пятилетку, и на год. Планировались отдельно мероприятия в развитии науке, образовании, мероприятиях по культуре.
    Показательны практические результаты в валовом продукте: к 1939 год валовой продукт в США возрос в 1,96 раза, в Германии - в 1,76 Раза, во Франции - в 1,55 раза, в Англии
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