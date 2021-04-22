В Нижегородской области планируют построить Сталин-центр

В Нижегородской области, в городе Бор, планируют построить Сталин-центр — музей, посвященный Иосифу Сталину. Об этом пишет «РИА Новости».

8 мая секретарь комитета НРО КПРФ Владислав Егоров и секретарь Борского местного отделения КПРФ Алексей Зоров заложат первый камень в строительство Сталин-центра. Ожидается, что это будет единственный в Нижегородской области и крупнейший центр в России, посвященный Иосифу Сталину. В нем будут залы, посвященные разным периодам жизни государственного деятеля.

В этот день заложат капсулу времени с обращением к потомкам с датой вскрытия 9 мая 2045 года — в день 100-летия Победы в Великой Отечественной войне.