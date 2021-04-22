В Кремле прокомментировали ситуацию с оттоком ученых

Фото: Максим Платонов

В отъезде российских ученых из страны в Кремле не видят ничего трагичного, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Ученые — они абсолютно свободные люди, и они работают в тех местах, где наиболее интересные проекты реализуются и где создаются наиболее комфортные условия», — сказал он.

Также Песков отметил, что одни ученые уезжают, а другие возвращаются, сообщает «РИА Новости».

«Это такой двусторонний процесс, он абсолютно нормальный», — пояснил пресс-секретарь президента РФ.

К 2024 году в России планируют создать не менее 900 молодежных лабораторий, оснащенных самым современным оборудованием. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.



Алексей Нечаев