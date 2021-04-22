В Татарстане в ближайший час ожидается гроза и сильный ветер

В Татарстане, по прогнозу Гидрометцентра РТ, в ближайший час ожидается гроза с кратковременными усилениями южного ветра до 15—17 м/с.

Ухудшение погоды в республике прогнозируется с 17.00 до 22.00 22 апреля, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану.



Напомним, по прогнозам синоптиков, в пятницу, 23 апреля, на территории республики ночью и утром ожидается туман.

В Гидрометцентре РТ также сообщили, что 23 апреля в Татарстане будет облачно, местами возможен дождь. Ночью температура воздуха составит +2...+7 градусов, днем синоптики прогнозируют от +13 до +18°С.

Отметим, что, по прогнозам Гидрометцентра, в выходные в республике сохранится облачная с прояснениями погода, местами пройдут дожди.

Татьяна Демина