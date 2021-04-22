Татарстанцев предупредили о тумане в пятницу

Гидрометцентр Татарстана опубликовал предупреждение об ухудшении погодных условий в пятницу, 23 апреля.

По прогнозам синоптиков, завтра на территории республики ночью и утром ожидается туман.

В Гидрометцентре РТ также сообщили, что 23 апреля в Татарстане будет облачно, местами возможен дождь. Ночью температура воздуха составит +2...+7 градусов, днем синоптики прогнозируют от +13 до +18°С.

Отметим, что, по прогнозам Гидрометцентра, в выходные в республике сохранится облачная с прояснениями погода, местами пройдут дожди.

Татьяна Демина