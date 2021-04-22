СМИ: Азат Амирханов уходит с поста первого замруководителя следственного отдела Челнов

Первый заместитель руководителя следственного отдела Набережных Челнов 39-летний полковник юстиции Азат Амирханов покидает свой пост. Завтра он работает последний день, пишет издание chelny-biz.ru.

Амирханов написал заявление об увольнении по собственному желанию. Приказ был подписан на днях.

Напомним, Азат Амирханов занял должность первого замруководителя следственного отдела Набережных Челнов в ноябре прошлого года. Он работает в следственных органах с 2001 года.

В апреле 2019 года после возбуждения уголовного дела на экс-руководителя следственного отдела Набережных Челнов Камиля Халиева Амирханов был назначен исполняющим обязанности главы отдела.



Татьяна Демина