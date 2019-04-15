В следственном отделе Челнов временно сменился руководитель

Исполняющим обязанности руководителя следственного отдела Набережных Челнов СУ СКР назначен следователь-криминалист Азат Амирханов.

Это назначение связано с временной нетрудоспособностью главы ведомства Камиля Халиева, который официально находится на больничном.

Как сообщает Chelny-biz.ru со ссылкой на источники, скоро в челнинском отделе могут произойти кадровые перестановки.

Подполковник юстиции Азат Амирханов работал в следкоме Челнов с 2001 по 2017 годы, затем возглавил следственный отдел в Нижнекамске, но через год вернулся в Челны по собственному желанию.

Ранее заместителя руководителя СУ СКР по Татарстану Владимир Циома покинул пост.