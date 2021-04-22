В Челнах жители 65-го комплекса, недовольные передачей домов другой УК, записали видеообращение к Минниханову

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В Набережных Челнах жители 65-го комплекса записали видеообращение к президенту Татарстана Рустаму Минниханову. Челнинцы уверяют, что УК «Уютный двор» пытается незаконно захватить управление их домами.

«В ход идет массовая подделка документов, административный ресурс и лоббирование чьих-то интересов. Жители микрорайона вместе с УК «Яшьлек-Фон» встали на защиту своих законных прав», — говорится в видеообращении.

По словам жителей Челнов, правоохранительные органы и власти автограда отписываются от их заявлений и не помогают решить конфликт, а жилищная инспекция «закрывает глаза на массовые нарушения закона и только способствует этому».

Челнинцы заявляют, что УК «Уютный двор» существует лишь на бумаге. «Нашими домами управляет «Яшьлек-Фон», — настаивают жители 65-го комплекса.

«Рустам Нургалиевич, просим вас разобраться в данной ситуации и помочь жителям города отстоять свои законные права», — обратились к президенту челнинцы.

Напомним, осенью жильцы узнали, что в их доме прошли собрания собственников жилья, участники которых проголосовали за переход в управляющую компанию «Уютный двор». Жители предположили, что их подписи могли подделать.

Татьяна Демина