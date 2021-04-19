В Челнах жители 65-го комплекса возмутились передачей их домов в другую УК — видео

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В Набережных Челнах жители 65-го комплекса возмущены передачей их домов под управление другой управляющей компании. По их словам, это было сделано без их ведома, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Дома обслуживала управляющая компания «Яшьлек-фон». Однако осенью выяснилось, что в доме прошли собрания собственников жилья, участники которых проголосовали за переход в другую управляющую компанию, ООО «Уютный двор». Жители предположили, что их подписи могли подделать. Окончательное решение — за Верховным судом Республики Татарстан.

Жители Набережных Челнов задолжали за коммунальные услуги 1 млрд 117 млн рублей. За год задолженность выросла на 62 млн рублей. На 1 апреля 2020 года долги горожан составляли 1 млрд 55 млн рублей.

