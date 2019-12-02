Мэрия Казани установит на улицах и в торговых центрах фандоматы — устройства для сбора тары

Фото: Олег Тихонов

Исполком Казани планирует установить фандоматы — устройства для приема тары в торговых точках и на улицах города. О том, как вводится культура раздельного сбора мусора, рассказали на «деловом понедельнике» в мэрии.

Согласно отчету властей, в 80% многоквартирных домов установлены контейнеры для дуального сбора мусора. На контейнерах имеется информация о порядке сбора. До конца города в городе появятся еще 70 таких же площадок по проекту Рустама Минниханова «Наш двор». А до 2022 года в Казани должны появиться почти 2 тысячи площадок для дуального сбора мусора, передает корреспондент «Реального времени».

Кроме того, Казань стала площадкой для реализации проектов по проблемам экологии крупных коммерческих компаний. Сто сеток для сбора пластика уже установлены и еще 300 будут поставлены в столицу РТ от компании Coca-Cola. В Горкинско-Ометьевском лесу заработают лекторий и выставочное пространство для продукции из вторсырья, а также экспозиция, демонстрирующая этапы обработки и переработки разделенных отходов.

Компания Duracell организовала сбор отработанных батареек. Емкости для них установлены в школах города, во всех крупных торговых центрах, в министерствах экологии и строительства, архитектуры и ЖКХ РТ. За 10 месяцев 2019 года в Казани собрано 24,6 тонны отработанных батареек, из них больше 10 тонн собрано казанскими школьниками. Ученик третьего класса лицея №121 Амир Валеев сдал в переработку 180 кг батареек и получил в награду смартфон.

Ранее в Казани озвучили итоги раздельного сбора мусора за 2018 год.