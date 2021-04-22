Госдума приняла закон об отмене «дня тишины» во время многодневного голосования

Госдума РФ приняла в третьем чтении закон, по которому предвыборная агитация должна оканчиваться в 00.00 часов по местному времени первого дня голосования. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Теперь запрет на предвыборную агитацию распространяется лишь на дни голосования. Ранее законом запрещалось проводить предвыборную агитацию в «день тишины» и в день выборов



Фото: realnoevremya.ru (архив)

В документе также предусматривается, что при обжаловании решения избирательной комиссии об отказе в регистрации кандидата административное исковое заявление можно подать в вышестоящую избирательную комиссию в течение пяти дней. Решение комиссии, принятое по жалобе, можно обжаловать лишь в суде.

В феврале идею одобрить отмену «дня тишины» одобрила председатель Центризбиркома России Элла Памфилова.



Во вторник президент России Владимир Путин подписал закон, по которому кандидаты на выборные должности, получают финансовую поддержку из-за границы, должны сообщать о статусе иноагента и маркировать свою агитпродукцию.



Татьяна Леухина